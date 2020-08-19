中信兄弟本周在台中主場迎戰富邦悍將，昨日因雨延賽、今（19）日續戰；黃衫軍先發投手換上洋投米蘭達，富邦仍是江國豪。兩人曾於4月24日同場先發，當時米蘭達投6局無失分奪勝，江國豪則投5局丟10分吞敗。

米蘭達戰績5勝6敗、自責分率4.18，今年17場登板都是先發，其中11場「優質先發」，不過並未反應在戰績。上半季尾聲一度狀況不穩，6月自責分率高達7.83，下半季有回穩跡象，8月兩場登板都是對統一獅，分別繳出7局失1分（無責失）、6局失3分的優質先發。

左投的米蘭達對左打者特別具有壓制力，被打擊率僅2成38，對右打則為2成66；對左打僅被擊出2支全壘打，與右打者交手卻被轟11發全壘打，所以對手大都會排出右打者上陣。

對戰富邦悍將方面，米蘭達4場登板戰績2勝2敗，投24.1局被擊出23支安打，其中挨李宗賢2轟、林益全與胡金龍各1轟，對戰自責分率3.70。

江國豪今年15場登板有12場先發，戰績5勝6敗、自責分率6.61，開季連兩場體驗震撼教育，共投10.1局狂失16分（14分責失）；之後連兩場繳出優質先發內容，分別投6局無失分、8局失2分，不過起伏過大仍是其待解課題。

對戰中信兄弟時，江國豪3場登板其中2先發，戰績1勝1敗，19.2局投球被擊出35支安打，不過僅了挨高宇杰1發全壘打，對戰自責分率率6.41。

值得一提的是，富邦近況相當好，上周4戰全勝，以9勝7敗、0.562勝率直衝下半季首位，上個禮拜4場比賽不僅團隊自責分率4.50聯盟最佳，打擊也相當火燙，團隊打擊率高達4成14、9發全壘打都是聯盟最佳，投打兩端有出色發揮。

(中時 )