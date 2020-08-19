風月場所無真愛！一名林姓男子半年前賭博贏了500萬元，追求的一名酒店妹「娜娜」（化名）隨即答應與他交往，後來覺得娜娜把他盤子，需索無度，日前與她分手，不料卻遭一群惡煞擄走，以當初詐賭為由，勒索300萬元，直到熟識的酒店老闆出面才獲釋。

酒店妹「娜娜」疑聯合擄人集團勒索酒客，遭八大行業發出通緝令。（圖／翻攝自當事人ＩＧ）。

林男懷疑娜娜聯合擄人集團，獲釋後至今不敢回家，警方發覺，該集團以有錢人為目標設局犯案，且不止一樁，正積極偵辦中。由於娜娜惡行成了酒店業的害群之馬，八大行業已發布通緝令要把她揪出來。

據了解，20歲出頭的娜娜原是一個乖乖女，下海當酒店小姐後，一夕間從清純妹變成狐狸精，傳聞專門勾搭有女友、已婚的多金男客下手，先設局讓對方暈船，再從中索求捧場、借錢，不久前曾介入男客家庭，被正宮抓姦，要求她出面負責，這次疑聯合擄人集團勒索，手段令人咋舌，惹怒八大行業對她發布通緝令。

據「自由時報」報導，娜娜17歲時因為缺錢，想盡辦法到酒店上班，直到18歲才如願下海，因為敢玩、不在乎「身體界線」，很快被男客捧為紅牌。

但娜娜隨著價值觀改變，加上後來生活圈漸漸複雜，與3、4年前相比判若2人，專勾引多金、已婚或有女友的男客，索求資金、捧場，由於手腕高明，年紀輕輕就從小姐成為酒店幹部，但日前介入男客家庭被正宮抓包，這次又疑聯合擄人集團綁架林男，恐遭抵制踢出八大行業。

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(中時新聞網)