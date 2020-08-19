蘋果手機機殼大廠可成昨（18日）宣布，將旗下泰州廠以14.27億美元（約當台幣420億元）賣給陸廠藍思科技，外界解讀將退出iPhone供應鏈，消息震撼市場，拖累可成今股價開盤遭摜壓，一度暴跌逾9%（或20元），來到186元逼近跌停。

可成泰州廠占整體營收、產能約40％，今年底完成交易後，明年可成營收將短少4成，儘管第3季營收可望持續成長，但新品布局尚未發酵，短線恐衝擊外資法人對可成的投資評價。

可成出售泰州廠早有跡象，6月底在股東會上，董事長洪水樹曾指出，電子產品發展進入高原期，客戶會積極控制成本，「大環境改變，你無法逆趨勢潮流，只得找第二或第三條路，可成未來朝此方向來做。」但外界沒料到，可成會願意讓出iPhone訂單大餅。

工商時報報導，洪水樹昨表示，即使賣掉泰州廠，可成機殼產能仍相當龐大，未來將投資新領域，不僅限於機殼，他強調「現在的後退是為了更好的前進」。可成未來會做策略轉型，積極重整機殼資源，朝向醫療、汽車產業、精密製造等方向發展。

儘管如此，可成股價仍受衝擊，今開盤一度狂寫逾9%（或20元），最低來到186元，隨後低接買盤進場，跌幅收歛，截至台北時間上午9點53分，股價下跌1.21％、暫報203.5元。

(中時新聞網)