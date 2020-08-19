本月正值新光三越APP會員成立滿周歲，19日起至30日針對220萬貴賓卡友、APP會員舉辦「超級會員日」，邀集法雅客、DIOR、[i]Store、Cle de Peau Beaute、dyson、福里安花神、TOM FORD、PHILIPS、集雅社、adidas、PORTER、老行家／正官庄12個品牌天天輪番推出5折起的獨家優惠，或限定、限量商品，期間全台15店品牌專櫃、新光三越APP精選優惠、新光三越電商平台beauty STAGE美麗台皆同步上架。

新光三越「超級會員日」，法雅客HUAWEI MateBook D14，每台2萬3990元，買即贈市價6180元的「Nintendo Switch Lite」，台北信義新天地A9、台北南西店本館、台中中港店，19日獨家首發限量販售。（新光三越提供）

這次新光三越特別將今年上半年受消費者歡迎的「超級品牌日」打造成會員專屬優惠的「超級會員日」，19日由法雅客領軍，獨家首發推出買HUAWEI MateBook D14再贈SWITCH LITE，接著還有DIOR祭出新光三越獨家專屬限量－花漾迪奧香氛潤膚組、[i]Store首度推出下殺95折的iPhone SE 128G+AirPods Pro獨家組合、Clé de Peau Beauté推出下殺65折超值優惠的精萃光采保溼露70ml。

新光三越「超級會員日」，[i]Store iPhone SE 128G+AirPods Pro，原價2萬4490元、特價2萬3266元，95折，21日限量登場。（新光三越提供）

此外，dyson除了祭出智慧空氣清淨機專屬獨家價，更加碼提供品牌500元折價券；福里安花神線上線下同歡慶，包包／香氛／酒杯等零售商品全面5折起；TOM FORD推出新品上市－情人節限定唇膏；PHILIPS首度曝光新品上市且直接下殺73折優惠的抗敏清淨除溼機；集雅社針對電視／冷氣機推出獨家滿額贈，於新光三越APP加碼祭出1000元品牌優惠券等。

新光三越「超級會員日」，dyson Pure Cool二合一涼風智慧空氣清淨機－直立型TP04，原價1萬9900元、特價1萬7900元，9折，23日獨家限量。（新光三越提供）

在12大品牌天天瘋搶商品外，這次也聯手新光三越店內多家知名美食餐飲推出「超級好吃專區」，包括勝博殿、黃亞細肉骨茶、檀島香港茶餐廳、KEY COFFEE等祭出買1送1，專屬優惠價等回饋以及「超級好入手專區」，有小朋友愛的明治超級杯香草／優質冰淇淋百香柚子，也有媽媽們洗衣好幫手ariel 3D淨白抗菌洗衣果凍球等。

(中時 )