台南市一名黃姓男子在網路上以10萬月為代價，謊稱是1個月的包養費，有女子上勾之後，他便威脅要散播對話記錄，恐嚇多名女子出來見面，凡是赴約者全部被他硬上、偷取財物；其中一名女子甚至因為他的暴力性侵，導致保險套上全都是血！其中一名女子向警方舉發黃男惡行，也讓他多次的性侵、偷盜行為全部曝光。

判決書載明，黃男涉及多起妨害性自主案件，他並沒有包養他人的意願與能力，卻利用手機APP謊稱要以高價包養女子，每個月10萬元只需要見面三次，誘騙好奇、經濟窘迫之女子與他對話，再恐嚇告訴人非出來赴約不可。不過，每一位女子與他見面之後都被他性侵、偷取財物；事後黃男還以「性交過程有錄影」為由，繼續向被害女子討錢、逼她們和自己上床。

其中一名女子在性交過程不段哭泣、哀求刪除檔案，黃男不但不理會，還不斷講淫聲浪語問自己的生殖器是不是很大、女子老公知不知道、要求性交時女子還要一邊講電話等等。性交結束後，就連保險套上面都沾滿血跡，可見黃男在過程中有多暴力。

另一名女子被黃男載到仁德區的一間摩鐵，同樣是沒有付包養費且不顧女子說「不要」、反抗、掙扎和拒絕，強行指姦和性侵得逞，也偷了女子皮包內的1200元。女子發現後為了討回被偷的錢，就要求他返回摩鐵，沒想到他逼女子自慰，被拒絕後又以散播對話記錄威脅她，然後自己手淫設在女子身上，讓女子氣得直接報警。

黃男在最後一起案件中依強制性交罪被台南地院判3年10月徒刑、依竊盜罪被判3月徒刑得易科罰金9萬元，還有強制猥褻罪也被判刑8月，應執行4年4月，他不服提起上訴；高院改判應執行3年10月。

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(中時新聞網)