越南今爆出1名自台灣返回越南被確診的病例，以及上海也爆出一例來台探親的陸籍民眾，返回上海被確診，越來越多離台後確診的案例連環爆，引起民眾討論，口罩也開始默默囤起來，以防第二波疫情再起。

萊潔「淡橙橘色」醫療口罩今天早上在萊爾富機台開放預購，限量15000盒。《R&R 萊禮生醫》也在臉書表示，淡橙橘口罩將於下周一(24日) 起在全台全家、大樹藥局、丁丁藥局、佑全藥局、札幌藥妝、維康銷售通路陸續上市。各通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

萊潔淡橙橘口罩。(翻攝自《R&R 萊禮生醫》臉書)

●萊爾富

今天起將開放民眾預購萊潔「淡澄橘」口罩，全台限量15,000盒，預購需前往萊爾富門市，使用店內「Life-ET」機台預購，特價349元。以及今起至22日門市開賣萊潔冰河藍與玫瑰粉，開賣時間每家店不同，詳細開賣情形請致電詢問超商。

●Yahoo奇摩購物中心

今開賣宏瑋與台灣國際生醫的醫用口罩，後者有2個顏色可選擇，分別是奇異果綠和薰衣草紫，詳情請依網站為準。

●PChome 24h

網站上今天開賣寶島醫用口罩組，立體兒童加大款及立體兒童款，口罩加濕巾組合售價560元。

●屈臣氏

門市20日將販售迷彩中衛口罩，款式分成軍綠迷彩和酷黑迷彩兩種，每盒30片裝；21日則有潮橘、月河藍和黑+軍綠的袋裝口罩。

●丁丁藥局

網站上販售恒大醫用口罩，盒裝50入，售價299元，每人限購1盒，另也有萊潔N95醫護防護用口罩。另萊潔口罩在臉書粉專上宣布，24日起「淡澄橘」的口罩將陸續開賣，而銷售通路有全家、大樹藥局、丁丁藥局、佑全、札幌藥妝和維康。

(中時新聞網)