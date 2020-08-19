美國聯準會實施的激勵措施連續第5天帶動美元走軟，並一路推升美股創下歷史新高，在避險需求降溫下，周二美元指數創下逾兩年新低。

美元通常被視為是危機期的避險資產，但自新冠肺炎疫情爆發以來，聯準會不斷出手挹注流動性，規模之大、力道之強前所未見，帶動美股從疫情造成的谷底一路反彈走高，削弱了市場對避險資產的需求，亦帶動美元走軟。而弱勢美元也為美股創下歷史收盤新高帶來助力。

周二紐約尾盤，美元指數跌0.55%，報92.308，盤中一度跌至92.124，創下2018年5月來新低。美元兌歐元跌至1.197美元，亦創下2018年5月來新低。美元兌亦為傳統避險貨幣的日圓亦走軟，盤中跌至105.27日圓，創兩周低點。

周二標普500指數確定創下歷史收盤新高，按一般定義，該指數在3月23日跌至疫病大流行期的低點後，現在正式進入牛市，與該低點相比，標普500指數上漲了55%。這一波起自於2月底的熊市，也成了標普500指數有史以來最短的熊市。

(時報資訊)