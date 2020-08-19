上周美國原油庫存意外大減，但美國新一輪新冠紓困法案仍陷僵局，加深了燃油需求恐無法迅速恢復的擔憂，周三原油價格走跌。

投資人觀望今日稍晚召開的重要產油國部長級會議，亦使市場承壓。目前美國期油跌0.44%，報每桶42.73美元。布蘭特期油跌0.57%，報每桶45.2美元。

稍早前，因石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+將近完全落實減產承諾，緩解了投資人對新冠肺炎疫情恐打擊石油需求的擔憂，周二紐約期油收平，報每桶42.89美元。倫敦布蘭特期油收漲9美分，為每桶45.46美元。

美國石油協會（API）周二公布，上周（截至8月14日）原油庫存大減430萬桶，降至約5.12億桶，遠超出市場預估的減少270萬桶。位於奧克拉荷馬州的美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存減少59.9萬桶。

上周美國汽油庫存增加500萬桶，市場預估為減少110萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存減少96.4萬桶，亦超出市場預估的減少55.7萬桶。此外，上周美國煉廠煉油量每日增加14.8萬桶，美國原油進口量每日增加13.9萬桶。

(時報資訊)