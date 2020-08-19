周二東京天然橡膠期貨續漲，為連四天上漲；受惠全球第三大經濟體的製造商表示，需求將逐漸恢復，八月的商業狀況為近四個月中最不悲觀，不過日本冠狀病毒持續蔓延，限制漲幅，其中TOCOM-指標12月期貨漲0.11%，報每公斤175.4日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨漲0.9%，報每公斤171.9美元，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.3%，收於每噸12440元人民幣。

亞洲橡膠現貨價格漲跌互見，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.3%，報每公斤54.1泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲逾1%，報現貨價每公斤135.15美分。

據了解，泰國將迎來投資200億銖的乳膠手套工廠，其為泰國泰華橡膠有限公司參與投資的項目，預計可在5個月內建成，泰國橡膠價格自4月開始持續上漲，平均每公斤在40-45銖，預計可突破每公斤60銖價位。(商品行情網)

(時報資訊)