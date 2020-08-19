美國再對華為揮拳，聯發科(2454)昨(18)日歷經一場震撼教育後，股價罕見跌停，惟多家外資依舊力挺，認為儘管聯發科少掉華為訂單，但其他大陸品牌智慧機，包括小米、OPPO、vivo以及小米等依舊是聯發科重要支撐，今股價出現止穩，早盤震盪於平盤附近，股價最低一度觸615元，跌破昨日低點，惟其後拉高漲幅近1%。

美國加重對華會為禁售令，將進一步限制對華為出貨，包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，此舉恐阻斷聯發科出貨華為，也使得聯發科昨被打至跌停，聯發科也重訊護盤，強調一切遵循法規，短期對營運並未造成影響。

外資對此事件也紛紛表示看法，多認為聯發科長線依舊樂觀，包括美系、歐系以及亞系外資均表示，聯發科就算沒有華為，也可以獲取其餘大陸品牌客戶，也就是說假設聯發科失去所有華為市占，也能從OPPO、vivo、小米等客戶補回。

大陸為聯發科最主要市場，隨著美中衝突加劇，大陸手機品牌廠就已經用降低採用高通比重、轉向聯發科的趨勢，大陸智慧型手機在自身人口紅利下，內需市場足以支撐品牌手機廠的銷量，故儘管華為智慧型手機出貨受阻，內需市場勢必會流向其他品牌手機廠，惟眾多非華為的大陸品牌廠，也均是聯發科客戶，故美國全力阻斷華為後路，對聯發科衝擊或許不如想像中巨大。

(時報資訊)