土耳其籍男星吳鳳2015年結婚，正式升格當「台灣女婿」，在網路上分享一家日常也頗受好評，不過近來他分享跟家人新家、打包的過程後，竟有網友留言「鬼島台灣，物品都要自己找箱子打包」，讓他無奈表示：「很不喜歡有人一直說『鬼島』這個詞」。

吳鳳在臉書曬出網友留言截圖，只見對方抱怨在台灣搬家得自己找箱子，不像日本搬家公司會提供，更直言台灣搬家工人素質低，且頻頻稱台灣為「鬼島」，對此吳鳳表示或許剛好遇到態度不好的搬家公司，但若只是發生不好的事，就把一塊土地形容成鬼的話，那這個世界上都是鬼國吧？更強調身為文明人的我們，該做的是改變自己跟社會，更呼籲喜歡用「鬼島」這個詞的人，能把這兩個字從字典刪掉，畢竟很多努力為台灣付出的人，不想要自己的土地被自己人形容成鬼。

吳鳳臉書全文。（圖／吳鳳Rifat臉書)

吳鳳嗆網友經典語錄。（圖／中時電子報）

對於吳鳳的一番見解，許多網友也大表贊同：「很多人會抱怨台灣是鬼島，卻不知道比起很多國家已經便民很多」、「他覺得台灣是鬼島，那就請搬到覺得自己理想的國家」、「台灣是寶島，謝謝你愛台灣」。

(中時新聞網)