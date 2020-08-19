彰化縣衛生局葉彥伯。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯查出無症狀病例，卻被政風查辦，掀起嘩然，中華民國醫師公會全國聯合會前秘書長、彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠在公會群組發出一封「給部長的一封信」，力挺彰化縣衛生局，沉痛指出針對越來越多國外發現來自台灣的確診者或國內發現無症狀感染者情形下，台灣又沒有普篩快篩，地方謹慎作為，中央不了解彰化做法，就啟動政風查辦，讓政策淪為一堂。

蔡明忠的給部長的一封信如下：

致尊敬的陳部長時中：

我們是一群彰化在地的醫師。過去這半年來，正以己身之力，辛勤的在第一線把關疫情，也就是您眼中「比實施普篩便宜」的醫師。

很遺憾，在8月17日傳出案485境外移入確診病例後，卻聽聞鈞長已指示政風單位調查彰化縣衛生局。依據「政風機構人員設置管理條例」，政風機構掌理廉政、貪瀆、不法、公務機密、機關安全，我們彰化縣醫師們的大家長—衛生局，究竟犯了什麼滔天大罪、涉及了什麼貪瀆不法？

疫情監測通報採檢及個案的處理流程，是可以討論、是可以與時俱進、是可以滾動修正的。當地方政府執行轄區內防治工作的過程中，採取更能有效杜絕傳染病傳染、蔓延的措施時，中央政策並非不能被檢討，地方衛生機關控制、監測疫情的努力，也不該被以政風相逼，否則政策將淪為一言堂，中央與地方分權的憲法原則也將如具文。

因此，懇請部長體恤基層醫療人員的辛勞，不要讓醫界承受「政風單位」的壓力。防疫應該是團結，而非對立，讓中央與地方一同張羅防疫的密網，令國人安心地落實防疫新生活，才是眼下國人最深的期盼。

蔡明忠敬上 109-08-19

蔡明忠沉痛地說，醫師就是想救治病人，做好防疫，「防疫分顏色」？他不願做太多聯想，只是想讓部長了解，醫生就是想治病救人、衛生局長就是想更謹慎地做好防疫。

(中時 )