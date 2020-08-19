52歲伊能靜最近上《乘風破浪的姐姐》人氣大漲，後來她失言批梅艷芳，引來眾怒，最近網上傳出伊能靜自曝被當時專訪她的記者「插刀」，昨(18日)她發文澄清不存在插刀說，隨後秒刪。今另有媒體報導，指伊能靜雖然生了2胎但仍少女心滿滿，不願接演媽媽角色。

6月伊能靜接受易立競專訪，自認目前是幸福的狀態，有了愛才有能力去完成自我價值，反之她舉例梅艷芳，「如果你先完成自我價值，那很慘，因為你的事業已經到頂，那就會像梅艷芳，因為她一輩子都在尋找愛」，引發網友圍剿，最近她再開腔坦言錄影時一般情況下不會讓人剪出短版，「唯一的一次是易立竟的採訪，她選了最有爭議的片段播出」，引發媒體爭相以「伊能靜稱被易立競插刀」為標題報導，昨她回應：「未用任何插刀說法，內容不實」，後來又刪文。

伊能靜否認被記者插刀，隨後秒刪。（圖／翻攝自南都娛樂、新浪娛樂微博）

據《鏡周刊》報導，伊能靜最近不少戲約上門，雖已育有18歲兒子小哈利和4歲女兒小米粒，伊能靜接戲仍不願意接媽媽角色，而相較於伊能靜綜藝節目邀約不斷，老公秦昊才是「惦惦呷三碗公」，被挖出拍電視劇《江河水》扣稅前片酬竟有2.1億台幣，一家人近年來都荷包滿滿。

(中時新聞網)