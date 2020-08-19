國立雲林科技大學楊姓教授，遭一名上市公司女主管指控，已婚卻自稱單身，遭拆穿後保證娶她，交往期間把她當作搖錢樹，包括150萬元買車在內，損失超過200萬元，還傳訊「把妳關起來當性奴」，絲毫不尊重人。對此，雲林科大回應這是「私德」；楊姓教授則表示自己遭到網路交友詐騙，已提出刑事告訴。

楊姓教授在智慧財產權領域頗負盛名，擁有多本著作，是法律名人也是暢銷作家，形象正面。然而一名上市公司女主管卻向《鏡週刊》爆料指控，楊男已婚卻謊稱單身，兩人交往後她驚覺自己當了小三，但楊承諾會離婚娶她，因此繼續交往。但兩人交往1年多，自己買皮鞋、包包、西裝等行頭給楊，還給他150萬元買車，前後在他身上砸了超過200萬元。

但楊男對她毫不尊重，曾傳訊「快來雲林掃地煮飯」、「要用皮鞭鞭打妳」、「把妳關起來當性奴」等語，對她根本就是騙財騙色。

對於女主管指控，雲林科技大學回應這是「私德」，不願多談；而楊姓教授則表示自己遭到網路交友詐騙，發現真相後要停止交友卻被騷擾，已提出刑事告訴，希望大家不要輕信不實報導。

(中時新聞網)