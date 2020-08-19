女星林秀香主演過夯韓劇《我的ID是江南美人》、《優雅的家》，因此從南韓紅到兩岸三地，公認是高知名度的演技派演員，林秀香也因此戲約不斷，沒想到今驚爆她在拍攝明天將上檔的新作過程中，發生意外重摔當場失去意識，而經紀公司隨後也鬆口回應了林秀香現在最新的狀況。

韓媒《NewDaily》獨家揭露，林秀香上個月正趕拍新戲《最漂亮的時候》時，有一幕安排她昏厥後被男主角抱著跑向救護車，不料正式開拍時場地濕滑，導致男方將林秀香失手摔在地上，剛好是頭部著地，林秀香當場失去意識，真如劇情安排，被緊急送往醫院，所幸到院後林秀香就清醒了，還打電話給劇組報平安。

消息曝光後，其所屬公司FN娛樂也出面回應，證實林秀香確實上個月在拍戲過程中發生意外，但沒有坊間瘋傳的「昏倒」這麼嚴重，第一時間也有安排做了精密檢查，林秀香除了肌肉拉傷外，沒有受到其他嚴重的傷害，之後也在跟劇組討論後短暫休息了一段時間，目前已經復工繼續拍攝。

(中時新聞網)