據路透社報導，西非馬利18日驚傳政變，總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）、總理席斯（Boubou Cisse）以及多名政府高階官員皆遭叛亂士兵逮捕，之後凱塔自行宣布請辭，解散國會，加深原本就飽受聖戰叛軍份子動亂以及大規模抗議示威的危機局勢。

報導指出，凱塔在與席斯遭軍隊逮捕後，透過國營電視台，在卡蒂（Kati）軍營內宣布請辭，並表示「如果今日我們的部隊有部分成員想要透過介入結束動亂，我還有選擇嗎？」不過，目前仍不清楚是誰主導這場政變與其訴求，以及在凱塔請辭後誰將暫接總統。

根據馬利政府兩名消息人士表示，凱塔是在首都巴馬科（Bamako）遭約15公里的卡蒂軍營叛亂士兵逮捕，他們先前已逮捕一批高階文官與軍官，並將其帶回軍營。

瑪利政府因遭指控貪汙，已陷入長達數月的抗議示威。當地也是伊斯蘭聖戰主義的聚集地，他們也長期呼籲凱塔自行請辭。另外，在背後暗中支持示威的反對派組織「6月5日運動-愛國力量聯盟」（M5-RFP）對此軍方介入表示，「這不是政變，而是人民起義」。

這並非馬利第一次發生政變。早在2012年、時任總統的托赫（Amadou Toumani Toure）同樣遭卡蒂軍營士兵政變，推翻下台，但也導致該國北部落入聖戰士手中。

對於這次政變，美國、法國和西非經濟共同體均譴責這項叛亂。非洲聯盟（African Union）嚴詞譴責叛亂，而法國總統府表示，總統馬克宏（Emmanuel Macron）已與西非國家領袖討論馬利情勢，並敦促西非經濟共同體（ECOWAS）調解。

(中時新聞網)