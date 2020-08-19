隨著台積電衝上11兆元市值，帶動台股指數一舉突破30年的魔咒12682點，成為台股的護國神山。除了相關概念股受關注，根據統計，若是在掛牌以來就持有台積電的投資人，一張可以大賺80倍，到底誰是這一次台積電飆漲下的大贏家？成為市場討論焦點。

7月10日，一則股市觀測站不起眼的公告，可能讓不少投資人跌破眼鏡。經營光電產業的悅城科技，在今年5月22日至7月9日期間，大舉買進台積電457張，持有成本約325元，共計投資1.48億元，占了悅城20%的資本額。

這筆買盤，就像是提前2週的大漲預告，7月28日，台積電再跳空衝上史上高價466.5元。市場上都熱烈討論，悅城科技這個神操盤，按照台積電目前的股價425元，1張約可賺進10萬元，帳上持股總計賺上約4600萬元，這可是比起悅城自己在2017、2018及2019年3年合計的營業利益賺得還多。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時新聞網)