季前被評選為聯盟前五大中鋒的魔術好手武切維奇，今天打出生涯最佳水準，24投15中，三分球8投5中，交出35分、14籃板、4助攻的數據，而且還是沒有任何罰球的情況下，讓他成為並列NBA史上第三人。

武切維奇在這場比賽的正負值+14，武切維奇的最大武器就是擋切，把公鹿中鋒布魯克羅培茲玩弄於股掌之間。

根據魔術官方提供的數據統計，前次有魔術球員在季后賽單場攻下超過30分，得追溯到2011年4月，當時魔術迎戰老鷹，「魔獸」霍華得到33分。

此外，武切維奇今天是在沒有罰球的情況下砍進35分，追平范艾克索（2003年5月16日）和克雷湯普生（2018年5月27日），成為季后賽史上第三人，僅次於查克珀森（1991年4月29日39分）和路哈德森（1970年3月26日36分）。

魔術陣營傷兵嚴重，兩大主將阿隆戈登和卡特威廉斯都缺席首戰，但沒關係，把球交給武切維奇就搞定了。比賽一開始武切維奇就展現出絕佳狀態，不但能在禁區內撕裂對手防線，還能在三分線外放冷箭，打出個人生涯代表作。

(中時 )