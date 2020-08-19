1.中鋼(2002)：7月虧損擴大，8月拚損平，惟昨外資、自營商持續買超，今早股價落於低檔貼近平盤整理。

2.網龍(3083)：新作失利，遊戲開發喊卡，遭外資連兩日賣超，今早股價開低後放量急挫近8%。

3.智冠(5478)：旗下網龍新作「黃易群俠傳M」敗北，惟外資仍連兩日買超相挺，早盤股價跌逾2.5%，失守5日線、月線。

4.南亞科(2408)：華為禁令流彈四射，公司估受影響相對有限，惟盤初股價仍跌逾6.5%，失守5日線。

5.華邦電(2344)：掃到華為颱風尾，加上外資持續賣超，盤初股價跌逾2.5%。

6.正隆(1904)：21日法說在即，昨外資轉買超1180張，帶動盤初股價漲逾3.5%。

7.正崴(2392)：外資本月以來偏多操作，另擬發債36億元強化體質，今早放量漲逾5.5%，挑戰前高。

8.康舒(6282)：Q2獲利亮眼、短均走高，昨外資轉買超2512張，盤初一度量增價漲逾5%，衝近4年波段高價。

9.新至陞(3679)：今受邀法說，昨外資、自營商聯手買超181張卡位，今早交投熱絡，股價觸及漲停。

10.大聯大(3702)：遠距商機加持，Q3營運續旺，早盤上揚逾2%，重返月線。

11.六角(2732)：啟動轉型3部曲，H2營運看升，不畏外資連3賣超，股價走揚逾3%。

12.長榮(2603)：外資不離不棄，連5日買超近五萬張，晨盤挾量高漲近3%，再寫波段高價。

13.國揚(2505)：財報利多、外資連3挺，早盤上漲逾2.5%。

14.中釉(1809)：外資連3日買超，早盤拉出第2根漲停，創波段新高。

15.天剛(5310)：資金轉戰中低價股，早盤拉出第3根漲停，改寫前高。

16.麗臺(2465)：比特幣挖礦商機加持，早盤攻漲停。

17.映泰(2399)：比特幣價衝高，挖礦商機可期，早盤挾量漲逾7%。

18.和勤(1586)：H2營運有望逐月攀升，早盤漲逾5%，登1年來新高。

19.曜越(3540)：拚Q3超越Q2，三大法人昨擴大買超，早盤漲逾5%，一度跨越80關。

20.國光生(4142)：新冠疫苗獲准人體實驗利多續發酵，晨盤拉出第二根漲停後遭賣單調節，盤中漲幅維持6%，寫近月高。

21.合一(4743)：類風濕藥臨床結果正向，晨盤聞訊彈升4%，登近月高。

22.和桐(1714)：第2季EPS創新高，昨獲外資大買8470張，晨盤火速攻頂，收復10元票面。

23.茂林-KY(4935)：全年營收戰百億元新高，獲利拚1股本，外資連6買相挺，股價呈現連4紅，今彈上季線及130元。

24.誠美材(4960)：外資連3買，早盤急拉鎖漲停，登近1年高。

25.集盛(1455)：今起祭庫藏股，區間價5.24-10.72元，晨盤放量大漲6%，登2個月高點。

26.大學光(3218)：無懼遭列警示股，在外資連3買力挺下，今拉出第4根漲停，改寫天價268元。

(時報資訊)