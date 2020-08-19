近幾年隨著內容創作者及優質節目大量出現，各種新興的利基領域，都是創作者可發揮的內容題材。結合多訊源的表現方式，近來已逐漸成為直播的主流，創作者對於節目的表現形式，有了更多的想法，期望能朝更專業的領域邁進。台灣遊戲影音直播品牌圓剛(2417)，發表新品雙路HDMI影像擷取產品-Live Gamer DUO實況擷取卡(型號：GC570D，簡稱LGD)，可同時擷取兩路1080p影像訊源，在錄製Full HD 60 FPS的同時，也能享受4K60 HDR10或Full HD 240 FPS流暢畫面，藉由同時支援雙HDMI影像訊源輸入的設計，讓內容創作者製作出更優質的影音內容。

從股價面來看，圓剛堪稱今年的新冠受惠股，股價從3月的低點8.1元，一路攀升到8月18日盤中的60元，短短半年漲幅達7.4倍。

圓剛為台灣本土品牌，堅持台灣製造，打造精品級產品行銷國際。延續Live Gamer系列的產品精神，LGD樣強調影像品質的提升，並突破以往以單路訊源輸入為主的消費型擷取產品，性能與實用兼備。同時錄製兩路HDMI訊源，最高可錄製1080p HDR的影像，並支援4K HDR或1080p240的Pass-Through影像輸出能力，不必為了要錄製雙訊源而被迫將畫面降級，犧牲完整的觀賞體驗。

LGD實況擷取卡支援同時擷取兩路影像訊源的功能，讓節目表現形式更專業且多元，除應用於遊戲領域，更拓展到生活化的各種直播情境，像是訪談類型或教學類型節目等，創作者可同時擷取雙遊戲畫面、或透過兩台攝影機拍攝雙機視角，進行即時場景或不同鏡位的切換、畫面疊加，發揮創意以進階的運用讓作品更豐富有趣。比起專業的導播設備，LGD實況擷取卡確實能夠以相對入門的成本，達到遠比過去更專業的直播錄影效果。

(時報資訊)