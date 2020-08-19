視陽(6782)14日登錄興櫃，明基材(8215)為其合作夥伴及大股東之一，明基材隱形眼鏡美若康品牌旗下多項產品，也都交由視陽生產，目前公司持有18.58％股權，潛在處分收益將近11億元。
視陽光學1998年成立，為拋棄式軟性隱形眼鏡製造商，主要提供高透氧矽水膠隱形眼鏡產品，總部在桃園市龜山區，工廠則位於馬來西亞檳城，並在日本擁有隱形眼鏡自有品牌Refrear、電商通路。
明基材2012年成立矽水膠隱形眼鏡品牌美若康，以其獨有的EautraSil親水矽科技配方研發高透氧矽水膠透明及彩色隱形眼鏡，並行銷台灣、大陸、香港、印度、新加坡與馬來西亞等市場多年。
明基材料自2009年起投資視陽，至今累計共持有其18.58％股權，以去年底財報來看，視陽獲利3.2億元，明基材認列投資收益0.59億元。
根據明基材2019年底財報顯示，投資視陽原始金額為1.8億元，視陽掛牌後，以今天興櫃交易價格約125元估算，市值達到68.4億元，明基材持股比例18.58％，持有市值約12.71億元，扣除成本後，潛在收益將近11億元，每股貢獻度超過3元。
(時報資訊)
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