歐系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告表示，美國對華為再下重手，此舉恐衝擊聯詠短線OLED出貨量，但在8吋晶圓供給吃緊下，聯詠於業界仍享有議價優勢，將聯詠目標價由370元調降到350元、維持優於大盤評等。

歐系外資表示，美國宣布將對華為祭出更嚴厲的禁售令，包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，未來將受到限制，相信此舉將影響華為在之後發布其智慧手機和BTS的能力，一旦耗盡庫存，競爭對手就可以從中獲得轉移的訂單，聯詠的OLED DDI出貨量可能會在短期內受到影響，但應該考慮到OLED DDI佔聯詠總銷售額的6~7%，短少缺口可能會被其他大陸品牌的訂單部分抵消，將聯詠目標價由370元調降到350元、維持優於大盤評等，此外，也調降聯詠2020~2022年每股盈餘1~5%，主要是因OLED DDI的銷售額降低所致。

歐系外資表示，8吋晶圓目前供給吃緊，聯詠規模大，使得其在產業界於晶圓產能上相對穩健，有利於聯詠處於更好的產業地位，連帶也具有漲價談判的空間。

(時報資訊)