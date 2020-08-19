南韓疾病控制和預防中心周三新報全國新增297名新冠確診病例，為自3月8日以來的高位，其中包括283名本土病例，累計總確診人數來到1萬6058人。

目前南韓已經持續一周每日新增確診數盤旋在三位數，為僅次於三月初大流行以來的高位，據韓聯社報導，此次主要是首都圈的教會群聚感染，持續發生擴散。

上周四僅新增56名，然周五卻因首爾一教會群聚感染，急升至103名，周日新報279名，為自三月初來再次突破200名。衛生當局感到擔憂，因為多數的病例是在本土傳染散播的，並集中在首都圈。周三新報病例有150名出現在首爾圈。

衛生當局表示，已經對上千人進行測試，仍有數百人下落去處不得而知。

目前政府對首爾以及鄰近的京畿道(Gyeonggi)，週日起將社交距離限制升高到第二級(總共三級分類)，從周三開始，範圍擴及首爾西部的仁川。

南韓政府目前對100人以上的戶外集會是嚴格限制的，室內聚會設在50人以內，體育活動獲准，但不得有觀眾。高危險的場所包括卡拉OK包廂、網咖和餐廳、夜總會皆被下令關閉。

宗教活動被視為病毒溫床，首爾圈的教會不允許個人面對面的禮拜服務。

(時報資訊)