後疫情時代，全球健身產業進入下半年旺季，在家用健身器材熱銷，以及商用器材5月起出貨量逐步回溫下，帶動喬山（1736）、力山（1515）7月合併營收大幅增長。今日早盤雙雄股價分別開紅盤，力山盤中最大漲幅約3%、喬山也達2%。

國內健身器材龍頭-喬山上半年受到疫情影響、健身房因此暫時關閉，重創業績表現，上半年由盈轉虧，每股虧損0.86元。法人預估，最壞情況已經過去，第二季是喬山全年營運谷底，第三季營運將展開絕地大反攻。

進入後疫情時代，喬山在居家健身風潮帶動下，7月合併營收21.73億元、年增18.24％；前七月合併營收133.36億元、年增4.28％，雙創同期新高；尤以家用健身器材7月營收月增11％、年增140％，表現最為亮眼。

法人預期，下半年喬山的旺季效應有機會弭平上半年虧損，獲利呈現先蹲後跳格局。喬山早盤股價最高漲至74.5元，成交量破1400張。

此外，力山第二季獲利達1.3億元，改寫歷年同期新高，且7月營收首度站上10億元大關，月增46.33％、年增63.47％，創下歷史單月新高！今日盤中股價最高站上91元、漲幅逾3%，成交量破2600張。

展望下半年，力山在飛輪車的產能持續吃緊外，電動工具機也接獲客戶大單，訂單能見度已達年底，伴隨跑步機產能調整的效益於8月下旬可望浮現，法人預期，第三季營收可望再度刷新寫歷史新高。

(工商 )