樂天桃猿（Rakuten Monkeys）今（19）日在桃園球場迎戰統一獅，雙方都派出洋投先發，猿隊是威拉諾、獅隊則是布雷克。8月底洋將登錄大限將至，對戰績欠佳的威拉諾而言，今天算是期末測驗之一。

桃猿先發投手威拉諾本季出賽9場，戰績1勝4敗、自責分率6.67，本季2次和獅隊交手都吞下敗仗，且因6月27日對獅隊投6局狂失11分，目前和獅隊的對戰自責分率是偏高的11.57。

威拉諾對獅隊被打擊率是偏高的4成18，對右打3成75、對左打者更高達4成78。獅隊「外野三帥」蘇智傑、陳傑憲和林安可，僅蘇智傑對威拉諾6打數1安打較不理想，陳傑憲和林安可的對戰打擊率都高達6成67，尤其林安可還曾開轟，近況頗佳的老將高國慶對威拉諾也繳出3打數2安打的成績。

至於獅隊先發投手布雷克本季出賽3場，戰績1勝1敗、自責分率4.72，在8月1日完成中職首秀時對手就是樂天，當時投0.2局失2分；上一戰先發是對中信兄弟，投7局無失分，只被高宇杰擊出1支安打，繳出優質先發，也奪得生涯首勝。

(中時 )