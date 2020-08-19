羅智強臉書發文。（黃福其攝）

中央流行疫情指揮中心17日公布一名境外移入新冠肺炎確診案例，為自美返台的10多歲少年，卻意外傳出他居家檢疫期間沒症狀，卻被彰化縣衛生局要求採檢，指揮官陳時中下令要政風單位介入調查原因。國民黨革實院長羅智強上午直轟陳時中「好大官威」、「竟容不下台灣版的李文亮（彰化縣衛生局長葉彥伯）」。

羅智強說，彰化縣揪出確診，陳時中竟下令政風調查。擔任彰化縣衛生局長已16年的葉彥伯，是全台最資深的衛生局長，也是唯一的兼具醫師身分公衛博士局長，歷經彰化縣四任藍綠縣長，均受到重用。

他說，在新冠肺炎疫情爆發後，彰化縣超前部署，與台大公衛學院合辦萬人血清抗體檢測，均獲甚高評價。沒想到在針對居家檢疫者採檢「逆時中」，防疫指揮官陳時中竟下令交由政風單位調查。

「好大官威，陳時中什麼時候成了共產黨，竟容不下台灣版的李文亮。」羅智強強調，葉彥伯是地方防疫首長，為地方把關防疫是其天職，超前部署，與專業的台大公衛學院辦萬人血清抗體檢測，這是恪盡職分。竟然「被政風」！這和共產黨對待新冠肺炎吹哨人李文亮，有什麼差別？葉彥伯局長，加油！我們都挺你！

(中時 )