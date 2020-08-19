不少人都有追垃圾車的經驗，都熟悉的音樂響起，家家戶戶便會提著垃圾在巷口等候。住在高雄的一名網友在臉書社團發文說，自己剛去買便當，湊巧垃圾車來，去追垃圾車的同時，剛剛買的便當也就順手一個動作，往垃圾車裡頭丟了。

追逐垃圾車的經驗每個人多多少少都會有，高雄有一名男子在《爆廢公社》PO文表示，他剛買完便當，正好垃圾車就來了，趕緊追車丟垃圾，但也許是自然的反射動作，讓他一出手便將手邊剛買的便當一股腦兒也丟進去了，回過神，便當已在垃圾車中，與其他垃圾攪和在一起塊，讓他崩潰直喊「我真是他X的腦破」。

此文一出，網友紛紛分享自身倒垃圾的相關經驗。(圖／翻攝自爆廢公社)

如此的悲劇，讓網友笑到「美丁美當」，有人問他「你的垃圾還在手上嗎」、「不是啊，你沒有垃圾分類耶」、「這哪有什麼！之前新聞有報說一個媽媽抱著小孩丟垃圾，結果也是順手把小孩一起丟進垃圾車裡.....」；看到原PO的經驗，也有網友分享自身案例，笑稱「我上次把買好的青菜一起丟下去」、「我是連整串鑰匙都一起丟下去」，並安慰原PO「你不是第一人」。

而短短幾個字，就逗笑不少網友，因此留言表示「這篇真的很廢」，而也有人為他結論「所以以後不要帶的剛買好的便當，去丟垃圾啊」！

(中時新聞網)