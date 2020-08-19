高市鳳山區有一處職業賭場藏身在1處民宅內，經過鳳山分局長期布線觀察，今天凌晨1點多見大批賭客在內賭得天翻地覆時，大批員警立刻包圍現場，當場破門進入，賭客一見警察立刻四散，有人想跳樓逃逸遭警方勸阻，還有賭客嚇得心臟病差點發作，警方當場帶回22名賭客及賭場負責人，以及賭資26萬。

警方表示，今(19日)凌晨1點左右，督察組率同鳳崗派出所長等員警，持臺灣高雄地方法院核發之搜索票，前往至鳳山區一處民宅，發現現場有賭客聚賭，經員警先將正在把風的武姓男子後，當場破門衝入現場。

現場賭可見警衝入，立刻四竄往個房間與陽台，樓頂企圖逃逸，有人還想跳樓躲避，但遭到警方喝斥勸阻，員警當場也逮捕負責人張姓男子及男女賭客共20名等。

另外還查扣賭資新台幣26萬元、抽頭金新台幣6150元、夾子1批、骰子1批、押寶盒1個、號碼牌1批、橡皮筋1批、紅包袋1批、膠質天九牌31支、監視器主機1台及等，全案依違反社會秩序維護法等相關法律偵辦。

(中時新聞網)