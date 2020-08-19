女星柯以柔與廚師老公郭宗坤2017年爆婚變，兩人離婚官司打了1年多，終於在去年判准2人離婚，郭不服上訴，官司仍在膠著中。而昨傳出柯以柔擔心郭宗坤脫產，向法院查封郭名下房產，對此，郭宗坤否認此事，同時，他也發出3聲明回應。

柯以柔與郭宗坤爆婚變後，兩人想法不同調，柯以柔心死提離婚，郭宗坤則想挽回，認為兩人有誤會沒解開，不過法院在去年判准離婚，郭需賠柯40萬，但郭不服上訴，而柯以柔為防止郭宗坤脫產，在昨傳出向法院查封郭的名下房產，法院於上周已做出准予查封的裁定。

對此，郭宗坤表示不知情，並說要請律師去了解，根據《ET today星光雲》報導，郭宗坤感嘆「背後有高人操刀誤導」，但他不願意說是誰在操刀，同時，郭宗坤也提出3聲明，他強調沒收到法院通知「何來假扣押？」郭宗坤表示，他資金往來沒問題、有在繳房貸，並反問如果有假扣押「我為何還要繼續繳房貸？」

(中時新聞網)