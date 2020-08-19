台灣駐索馬利蘭代表處前天掛牌，外交部小編在臉書發文：「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 (酥胡)」，引發外界質疑是不是把「中華民國」當成贅字？外交部發言人歐江安今天澄清，目前我國駐在非邦交國代表處的名稱，多為「台北經濟文化代表處」，而新開設的駐索馬利蘭代表處，以「台灣代表處」呈現，外交部也從未說過「中華民國是贅字」。
對於小編發文：「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字（酥胡）」，國民黨立委馬文君批評，把中華民國當作贅字成何體統？國名與國家體制是可以任憑小編玩創意的嗎？國民黨立委陳玉珍也說，小編若是有個人意見，應該去自己臉書上寫，但如果是外交部官方意見，外交部該說明到底我們正式國名是什麼？淡江戰略副教授李大中則表示，原來，對蔡政府而言，ROC是贅字，我們的國號「中華民國」是贅字
歐江安指出，目前我國駐在非邦交國代表處的名稱，多為「台北經濟文化代表處」，而新開設的駐索馬利蘭代表處，以「台灣代表處」呈現，彰顯台索兩國未來將在各領域全面深化雙邊友好合作關係，非僅侷限於經濟或文化層面。
歐江安強調，駐外館處名稱的訂定向來須因應我方與駐在國的外交默契而定，外交部也從未說過「中華民國是贅字」，盼外界勿持續曲解小編創意，做無謂的政治引申，外交部的立場是尊重臉書小編的創意。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。