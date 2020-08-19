教育部為提升技術型高中（高職）學生英語文能力而提出「職場英語文能力體驗課程學習活動計畫」，108學年共計有68校申辦，以學校特色為基礎，進一步與技專校院或相對應產業合作，開發各專業群科的職場英語學習活動，讓學生在職場情境中提升英語文學習的成效。

嘉義市東吳高職與雲林縣環球科大應用外語系合作，以古坑咖啡產業英語導覽為主題，進行語文密集訓練的過程中，同時強化了旅遊餐飲管理專業與外語能力，培養學生用英語介紹雲林在地產業的能力。參與的學生實際走訪咖啡莊園，體驗一日咖啡農職人，輪流用英語介紹古坑咖啡的歷史、咖啡豆的品種等，並錄製導覽影片，擴大服務範圍。

國立南投高商則與南開科大外語教學中心合作，舉辦為期3天的在地藝文觀光文創職場英語文體驗課程學習活動。他們透過竹編實作與創意發想，讓學生探索在地傳統產業發展及外語溝通表達能力的可行性，各項竹編文化課程均結合英語聽力的表達密集訓練，也提供英語導覽實作與競賽的機會。

南投高商校長何景標表示，學校應用英語科長期努力營造全英語學習環境，創造職場英語應用的多元機會，並致力結合南投在地觀光文化資源。感謝南開科技大學專業師資的協助，結合學校教師團隊及外籍教師等力量，共同發展屬於該校的主題特色教材，讓學生兼顧學習在地文化與專業英語能力的運用。

除了東吳高職與南投高商，108學年度各參與學校也針對學校專業群科與產業對應關係，選擇多元的職場英語文體驗課程學習活動，例如到國際飯店體驗職場餐旅英語、至國立博物館進行情境英語文藝文導覽、參訪科大學習食品外銷所需專業英語文與知識、結合技專校院及產業資源，培養資訊技術相關職場專業英文能力。

教育部國教署表示，讓英語文學習與專業群科相互結合，將可提升學習與實務運用的成效。未來將持續推動此項計畫，鼓勵更多技術型高中或設有專業群科高中申辦，讓更多學子藉此增進英語文學習動機，提升未來職場競爭力。

(中時 )