因第二季提前拉貨後動能趨緩，記憶體業下半年供需已出現雜音，現在又面臨美國對華為祭出新禁令，可能影響記憶體需求使得短期市況更為不利；國內業者南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)也都有供貨給華為，今日股價表現弱勢。

美國對華為祭出新禁令，雖然台廠出貨華為營收比重不大，但記憶體市場第三季原本就面臨供過於求的壓力，加上華為是全球第二大智慧手機廠以及5G基地台龍頭，若記憶體廠受制於美國新禁令而無法供貨，記憶體業供過於求的壓力恐將加重。

三星電子、SK海力士兩大韓廠，以及台灣記憶體廠南亞科、旺宏、華邦等台灣記憶體廠，均有供貨華為。南亞科總經理李培瑛先前表示，今年第一季對華為的出貨比重僅約3%，對南亞科影響有限。旺宏董事長吳敏求曾表示，編碼型快閃記憶體（NOR Flash），已取得全球約八成5G基地台廠商採用，包括華為；第二季法說會時，旺宏總經理盧志遠被問到此問題，曾回答要看台廠聯發科要如何解快此問題。

美國商務部新命令規定，所有供貨給華為的晶片業者，都須經美國官方核准；只要供貨華為，外國公司也須取得美政府授權。此舉將衝擊相關晶片廠出貨。

本季景氣方面，南亞科(2408)預計整體下半年產業景氣審慎樂觀，第三季產品量價都將持穩第二季。記憶體製造廠旺宏(2337)看本季仍應有旺季效應、華邦電(2344)則認為第三季面臨供給大於需求、庫存調整，但預期第四季需求可回溫。

南亞科認為，整體下半年產業景氣審慎樂觀，預期第三季產品量價都將持穩第二季，然仍需觀察新冠疫情、總體經濟、貿易爭端等變數。

整體來看，在上半年記憶體價格續漲兩季後，第三季漲勢暫歇，南亞科看下半年審慎樂觀，不過，市場研調機構集邦科技認為，受到疫情擴散至歐美市場，需求減緩，第三季市況趨緩，第四季整體記憶體價格恐全面下跌。

集邦科技在年初時預估DRAM與NAND Flash價格將一路看漲至今年年底，但在新冠肺炎疫情擴散，供需出現結構性的改變下，採購備貨力道將萎縮，且終端需求將呈疲弱態勢，集邦預期，記憶體均價將於第三季中斷漲勢，並於第四季轉為全面下跌的走勢。

(時報資訊)