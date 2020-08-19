育世博生技宣佈ACE1702在美國展開一期臨床試驗，完成首位病患給藥。育世博執行長蕭世嘉博士表示，當前的細胞治療，需要從病人採血經過數日一連串的加工處理培養分析等程序，才有機會回輸病人體內進行治療，將造成大量時間與金錢上的浪費。然而，育世博透過獨步全球的核心技術，為病人提供「現成」(off-the-shelf)的異體細胞治療研究藥物，帶來截然不同、更符合效益的醫療選擇。

ACE1702為標定靶向HER2異體(allogeneic)「現成」(off-the-shelf)的oNK細胞治療研究新藥，用於治療HER2表現的實體腫瘤。本臨床試驗在美國多個癌症研究醫學中心進行，包含全球頂尖癌症研究之美國德州安德森癌症中心(MD Anderson Cancer Center)，並針對晚期或轉移性HER2表現的實體腫瘤，例如：無法接受手術或沒有其他治療選擇胃、子宮內膜和乳腺癌等適應症進行收案，預計招募12至24名患者，藉以評估ACE1702的安全性、耐受性和初步療效。

育世博專注於新一代免疫細胞療法，獨創ACC(Antibody-Cell Conjugation)技術平台，利用「抗體-細胞複合技術」將抗體黏著於自行開發的現成(off-the-shelf)、有治療潛力的oNK細胞上來增強腫瘤毒殺能力，並藉此發展一系列應用抗體複合免疫細胞(Antibody-Conjugated Effector cells, ACE)。

ACE1702是育世博首件由自家ACC技術平台所研發出的創新解決方案，由於平台技術深具延展性、可以不斷替換癌症標的，未來預期能快速拓展至更多適應症並積極爭取海外授權合作機會。

(時報資訊)