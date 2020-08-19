媒體報導，甲骨文（Oracle）有意收購社群媒體抖音的美國、加拿大、澳洲與紐西蘭業務，且甲骨文與微軟取得的進展，已經遠遠領先其他已表達收購興趣的公司。稍早前美國總統川普更表示，甲骨文是一間好公司，不排除由甲骨文接手抖音美國業務的可能性。

受此消息影響，周二甲骨文股價收漲2.20%，報55.18美元。

媒體報導，消息人士透露，企業軟體巨頭甲骨文有意接手抖音的美加澳紐四國業務，並已經展開協商。甲骨文擬與數家已持有抖音股份的美國創投公司所組成的團隊合作爭取抖音的海外業務。金融時報更點名美國成長型股權投資公司General Atlantic與創投公司紅杉資本（Sequoia Capital），是其中兩家準備與甲骨文合作的投資方。

微軟為了向中國科技公司字節跳動收購抖音資產，已經與美國政府展開合作，但甲骨文共同創始人與執行董事長艾利森（Larry Ellison）向來支持川普，並在今年稍早為川普舉行競選募款活動。川普上周簽署行政命令，以危及國家安全為由，要求字節跳動在90天內剝離TikTok美國業務，否則美國將全面封鎖這個熱門的短片分享軟體。

稍早前美國財政部長穆努欽接受媒體訪問時，對甲骨文參與競標抖音海外業務的消息表示不予置評，但他強調美國政府批准的任何交易都會確保抖音成為一家總部位於美國的企業，使美國的數據獲得保護。

(時報資訊)