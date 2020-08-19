國內百貨影音銷售領導品牌之一的集雅社(2937)，將由富邦金(2881)旗下富邦證券主辦發行有擔保可轉換公司債，本次總面額為2.5億元整。

每張發行面額10萬元整，共計發行2500張，依法保留承銷總數之15%，其餘2125張採競價拍賣方式辦理公開銷售，競拍底標價為104元，預計109年8月20日投標。此次投標期間為8月20日、21日、24日三個營業日，開標日為8月26日，預計於109年9月4日在櫃檯買賣中心掛牌。

富邦證券資深副總吳春敏表示，集雅社本次募集資金作為擴展新店及充實營運資金之用，可望擴大公司營運規模及競爭力。此次集雅社以轉換溢價率114.68%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為39元，其發行期間為3年，並設計2年依面額之100.5006%賣回予發行公司。

集雅社成立於1994年，主要經營各種影音、家電及數位3C之商品買賣業務，是國內具有營運規模的影音家電通路商，目前在全台擁有51間百貨專櫃及門市，包括新光三越、遠東百貨、漢神百貨及購物中心等連鎖體系，百貨商場的滲透率極高，此外也拓展電子商務銷售及商用工程，具備實體與網路等多元銷售通路供消費者選擇，各通路呈列產品多樣且較為新種，提供消費者一站式購足服務，集雅社秉持「為風格發聲」的品牌精神，重視顧客體驗服務，全台設置精緻舒適的展場櫃位及專業的試聽體驗空間，以滿足中高端消費族群的需求。

集雅社今年財務結果再傳捷報，前二季營收高達12.43億元，年增率達雙位數成長，達21.81%、稅後純益0.49億元，每股純益(EPS)1.5元，創歷史新高。集雅社預計至年底，百貨通路有望再展店3~4間，年底目標54間，明年將以3~4間的速度持續展店，因此今下半年在新展店面、提升產品市佔率、電商布局及擴展商用工程等業務積極拓展下，將有利延續上半年動能，加上政府振興三倍券熱潮，營收獲利將可望連續成長。

(時報資訊)