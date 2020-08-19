《港股》港股因颱風取消上午交易 10:342020/08/19 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股隔夜個別走，那斯達克再破天花板創新高。美元指數走低，國際金價再突破2000美元。 周三香港交易所取消證券市場以及衍生品市場的上午交易，因颱風信號出現。若中午12點前颱風信號取消，下午將恢復交易。 (時報資訊) #因颱風 #信號 #取消 #港股 #上午 也許您會感興趣 推薦閱讀 阿水講股》股市阿水：聰明投資ETF 借力使力 08:442020/08/19 財經 螞蟻集團港股IPO 本月遞件 04:102020/08/19 全球財經 陸股旺 大中華基金績效閃亮 04:102020/08/19 投資理財 《美股掃瞄》標普創收盤新高 正式進入牛市 09:112020/08/19 財經 台股5G主動型基金 再掀風潮 04:102020/08/19 投資理財 富蘭克林華美：大陸A股 動態定投術布局 04:102020/08/19 產業特刊 三低股抗跌 吸金力道猛 04:102020/08/19 證券．權證 今日股市備忘錄 04:102020/08/19 證券．權證 王之道／經濟大內宣 掩飾執政失能 08:572020/08/19 政治 經理人看美股 牛氣正旺 04:102020/08/19 全球財經 財經熱門新聞 新台幣強勢 美元保單即將恢復正成長 - 財經 - 工商 川普毀滅核彈殺華為 美媒爆北京恐出手報復 - 即時 可成退出蘋果手機鏈 - 財經要聞 - 工商時報 iPhone機殼廠不玩了 可成董座一番話早洩口風 - 即時 錯殺聯發科？外資急護航 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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