美股隔夜個別走，那斯達克再破天花板創新高。美元指數走低，國際金價再突破2000美元。

周三香港交易所取消證券市場以及衍生品市場的上午交易，因颱風信號出現。若中午12點前颱風信號取消，下午將恢復交易。

(時報資訊)