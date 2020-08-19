業界盛傳蘋果（Apple）在iPhone 12系列中，將不隨包裝盒附送有線耳機以及充電器。不過蘋果長久以來的對手三星電子（Samsung）動作更快，在北美地區上市的Galaxy Note20中，已經看不見有線耳機的蹤影！到底是怎麼一回事？

《PCWorls》報導，他們發現在北美地區上市的Galaxy Note20，除了手機之外，只有充電器、充電線、SIM卡退卡針等配件，盒內並沒有經過AKG調教的USB-C耳機。再向三星進行確認後，獲得了三星證實。三星指出，他們在北美地區的Galaxy Note20以及Galaxy Note20 Ultra包裝盒中確實沒有附上有線耳機，但如果消費者有需要，聯絡客服並附上購買證明，就可以免費收到一對耳機。

三星解釋，他們如此的行動是與消費者行為改變有關。因為他們發現使用有線耳機的使用者越來越少，紛紛改用藍牙耳機。因此就沒有隨包裝附贈，但仍舊樂意向有需要的用戶提供。

據了解，目前台灣地區也已有不少網站曝光了Galaxy Note20 Ultra開箱影片，裡頭確實包含了AKG調教的有線耳機，因此台灣民眾不用擔心。再加上預購期間（8月17日12:00起至8月24日23:59止），可獲得Galaxy Buds Live無線耳機。上市後8月28日至10月31日止，上網登錄可獲得JBL 真無線藍牙耳機TUNE 225TWS開賣禮。只要在10月底前入手Galaxy Note20系列，你都會獲得至少一副藍牙耳機，來搭配Galaxy Note20系列使用。

(科技)