大甲染上白絹病與軟腐病，從外觀看起來良好，直到收成時才發現芋頭得病。（王文吉攝）

大甲芋頭疑似因天氣熱，遭遇白絹病與軟腐病損失慘重。台中市議員施志昌邀集台中市農業局、大甲區公所與農民至現場會勘，估計部分農民損失作物達3分之2以上，施志昌盼市府協助農民爭取災損補助。農業局承諾將盡快呈報至行政院農委會，並經由改良場請專家至現場會勘災損，再評估是否啟動專案處理。

大甲芋頭產銷班班長紀文雄表示，由於今年7、8月天氣太熱，導致芋頭的抵抗力變差，進而染上白絹病與軟腐病。從外面看起來外觀都很良好，直到收成時才發現芋頭得病。原本預期可以採收3000台斤，現在只剩下500至1000台斤。

施志昌表示，這一次的災害讓許多芋農損失慘重，希望市府協助農民爭取災害損失的現金救助，此外，也希望明年市府可以補助提供健康的苗種及資材做田間消毒，幫助這一次受到打擊的農民度過難關。

農業局說明，「現行農產業天然災害救助作業要點」並未針對天氣炎熱造成之農業損失進行補助，現階段會盡快呈報至行政院農委會，並經由改良場請專家至現場會勘災損狀況後，再評估是否啟動專案補助。

(中時 )