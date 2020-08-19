中央流行疫情指揮中心考量防疫旅館不足，研議開放一般旅館收防疫旅客，新北市長侯友宜19日指出，防疫旅館與一般旅館不同，有專門的分流與管制措施，垃圾也是專人處理，中央看到防疫旅館不足，就該用《傳染病防治法》協助業者加入，一般旅館就收一般客，防疫旅館就收防疫客，不能成為防疫破口。

新北市觀旅局長張其強19日在防疫會議上指出，目前新北市防疫旅館家數共12家，房間數共有952間，還有一棟境外生專用旅館，目前入住入住數是844間，比例8成9，目前還有53間可供隨時派房。

張其強說，目前新北各學校境外生已有173人入住，但預約人數已經達到362人，9月初開學時間的接近，很可能會有越來越多的境外生回台就學，房間數、每天含三餐1800元費用是否能夠維持，面臨很大考驗。

張其強說，先前有2家百間房間以上的業者退出，改做國內旅遊市場，市府現已接觸另七家業者，有900多間房間，希望能夠盡速上線使用。

侯友宜說，中央開放一般旅館收防疫客，是否能否採取一致嚴格標準，包括分流送餐、垃圾專門處理等，他非常擔心，旅館絕對不能成為防疫破口。侯友宜認為，一般旅館不能用來當防疫旅館，一切應該要按照規矩，依《傳染病防治法》，協調旅宿業者加入防疫旅館，這是迫在眉睫的事情，中央還沒開始協調，地方第一線也要積極面對處理這個問題。

(中時 )