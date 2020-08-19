國外一名家長幫女兒拍照，拍完後看照片驚見女兒身旁竟然多了一張「詭異慘白人臉」，更讓該名家長震驚的是，女兒竟然說：「那是我的幻想朋友」，網友看到照片與小女孩的話，都嚇出一身冷汗。

家長拍到孩子身旁有個笑容詭異的人臉。（圖／翻攝自Ghosts Aliens and other Weird Shit粉專）

臉書粉專「Ghosts Aliens and other Weird Shit」先前貼出一張照片，照片中原po女兒在麥當勞的兒童遊戲區玩溜著滑梯，他就拿起手機拍照，看照片時卻被眼前的畫面嚇一跳，女兒的身旁竟然有個臉色慘白的人臉，緊貼在女兒的臉旁，而且這個「詭異人臉」的五官看得非常清楚，還對著鏡頭微笑，詭異樣貌讓人看了不寒而慄。

原po在貼文中說：「這張照片是在麥當勞拍攝的，當時我們以為遊樂區只有女兒一個人，拍照我也沒有看到左邊的那張臉。」後來嚇得詢問女兒：「妳玩溜滑梯的時候，後面那個人是誰？』不料女兒竟然回答：「那是我幻想出來的朋友貝托（Beto）」。

此文一出瞬間引發網友熱議與迴響，短短3個月就有16萬人轉發，3.9萬人按讚，還有9.2萬人留言。有人驚呼「好讓人不安的臉」、「看了好毛」、「五官真的好清晰，超立體的鼻子是怎麼回事？」，也有網友在下面分享了自己小時候或自己孩子遇過的類似故事。

(中時新聞網)