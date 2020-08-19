美國返台少年未出現症狀卻被彰化縣衛生局安排採檢，最終確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為此下令政風處調查，引發爭議。對此，台北市議員羅智強在臉書上痛批陳時中好大的官威，竟然容不下台灣版的李文亮。

羅智強表示，擔任彰化縣衛生局長已十六年的葉彥伯，是全台最資深的衛生局長，也是唯一的兼具醫師身分公衛博士局長，歷經彰化縣四任藍綠縣長，均受到重用。在新冠肺炎疫情爆發後，彰化縣超前部署，與台大公衛學院合辦萬人血清抗體檢測，均獲甚高評價。沒想到在針對居家檢疫者採檢「逆時中」，防疫指揮官陳時中竟下令交由政風單位調查。

陳時中好大的官威啊！羅智強痛批，葉彥伯是地方防疫首長，為地方把關防疫是他的天職，超前部署，與專業的台大公衛學院辦萬人血清抗體檢測，這是恪盡職分；而他竟然在台灣「被政風」！這和共產黨對待新冠肺炎吹哨人李文亮，有什麼差別？難道堂堂台灣中央疫情指揮官陳時中的眼裡，容不下一個台灣版的李文亮嗎？

(中時新聞網)