彰化縣長王惠美今天前往衛生局力挺葉彥伯，送花為第一線工作人員人員打氣，強調不容許疫情有破口，及時把炸彈拆掉哪裡有錯？（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯查出無症狀病例，卻被政風查辦，各界掀起嘩然，群情不平，彰化縣長王惠美今天前往衛生局力挺，送花為第一線工作人員人員打氣，強調不容許疫情有破口，及時把炸彈拆掉，彰化縣生局這樣做哪裡有錯？在大陸這個叫隱藏疫情，在台灣這個叫彰化市政風調查，有道理嗎？有道理嗎？

王惠美難掩不平，連連疾呼有道理？表示站在彰化指揮官的立場，不容許防疫有破口，不能讓縣民有風險，支持衛生局長超前部署，今天這個孩子是無症狀的，如過到社區去，會造成多大影響，是否造成破口，局長能夠適時篩出來，我們要要按個讚，把不定時炸彈給解除。

王惠美也提醒，記得白牌司機的個案嗎？只是發燒，在彰化被衛生局給篩出來，把感染源的源頭給找出來，及時把炸彈拆掉，彰化縣生局這樣做哪裡有錯？在大陸這個叫隱藏疫情，在台灣這個叫彰化市政風調查，有道理嗎？有道理嗎？向所有醫護、警消，和基層里幹事，表達最高的敬意。

從疫情發生到現在，每個人都戰戰兢兢，守護全縣民的健康安全，向防疫第一線工作同仁表達敬意，也邀請阿忠部長下來彰化走一走，看看基層多認真做，當時如果白牌司機、這個本土案，如果沒有長出感染源，今天台灣有這麼安全嗎？

立委謝衣鳳也到場打氣，指出彰化公衛政策一直都是走在前面，包括捍衛食安、推動長照等等，長期以來都是很棒，沒想到走得太前面反而被打壓，大家一起作戰，中央應該是更貼心才是，為整體防疫系統一起努力。

對於用心要做好防疫，還被扯後腿，支持者很憤慨，這是演哪齣？「誅殺功臣」、宮鬥劇嗎？地方做好防疫公所，嚴守戰線，進行精準篩檢，卻被政風調查，這叫人怎麼看得下去啊？

(中時 )