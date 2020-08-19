目前檢舉交通違規是沒有獎金的，但全台各地仍有不少民眾以「檢舉魔人」自居，且相當自豪檢舉違規，可促進交通文化進步。不過如果檢舉交通違規，每件有100元獎金會如何？一名網友在PTT提出這個問題，引爆鄉民熱議，有人回應「十萬跑不掉」，更有人說「在三重逛來逛去月入20萬不是夢」。

交通違規的檢舉達人，一直以來都有正反兩面極端評價，支持者認為，檢舉違規有助改善交通亂象、提昇人民素質；但反對者認為這些人根本是無聊沒事幹、自以為正義。有網友在PTT發文《檢舉交通違規一件給你100元 你能賺多少》，表示如果現在推行一個新政策，檢舉交通違規成案並且國庫有收到錢的話，一件給你100元，一個月時間，你有把握能賺多少嗎？

對此，全台各地的鄉民們都熱烈回應：「十萬跑不掉」、「佰萬吧」、「在三重逛來逛去月入20萬不是夢」、「去高雄一天回來變台灣首富」、「來桃園1個月就能晉升億萬富翁」、「我在台南 應該財富自由了」、「在新北尤其三蘆 年獎金千萬不是夢 只是生命會有危險」；

「半年搬進帝寶沒問題」、「我家路口自己架攝影機24時拍 月入30萬絕對沒問題喇」、「外送仔變成檢舉仔 月入30萬」、「直接財富自由」、「早上台股當沖 下午工作4小時 保證月入百萬」。

(中時新聞網)