京東通知商家禁用申通快遞發貨事件引發熱議。8月18日傳出京東在賣家論壇發佈通知，由於京東開放平臺與佳吉快運、國通快遞、卡行天下、申通快遞、如風達、全峰快遞等物流服務承運商的合同陸續到期，8月31日後，商家可能無法在系統發貨清單中選擇上述物流服務商，相關物流跟蹤資訊也將無法在京東平臺展示，建議商家切換其他物流服務商。

實際上，電商平台與快遞企業之間緊密的業務聯繫，讓二者的關係一直十分微妙。此次事件一出，京東與阿里巴巴兩大平台之間的「貓狗大戰」再次上演。

與這些承運商一起被暫停合作的申通快遞，成為輿論關注的焦點。根據《北京日報》引述京東開放平台回應指出，此次暫停合作是因為雙方的合同已經過期，且並未就續約達成一致。

據了解，2019年6月，申通與京東開放平台的合約到期之後，雙方就續約問題不斷溝通。同一時期，阿里巴巴集團通過戰略投資成為申通的實際大股東，因此京東物流也對等提出了入駐阿里旗下電商平台的合作需求，但至今也沒有得到回應，導致京東與申通無法就續約問題達成一致，只能暫停合作。

近年來，通過一系列股權投資的方式，阿里巴巴及旗下菜鳥網路已經先後入股了百世、圓通、中通等申通及韻達等5家上市的大陸民營快遞企業。去年也宣佈入股申通，並獲得認購申通股份的權利，如果阿里行權將成為申通的控股股東和實際控制人。不過，目前申通的大股東仍是董事長陳德軍。

(旺報 )