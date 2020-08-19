立法院內政委員會國民黨召委陳玉珍今日邀集立委「再戰陸委會」，陳玉珍上午再到陸委會考察，要求陸委會主委陳明通報告「小明」和陸生返台開放時程。陳明通表示「政策是很明確的」，他透露總統相當關心此事，指示「一定要讓這些人，來的及回來上學」，政府一直在安排中。

受到新冠疫情和政策影響，六歲以下「小小明」已可返台，但六歲以上「小明」和陸生返台仍是未知數。許多滯留大陸的「小明」家長心急如焚，「小明」家長團體和陸生返台促進會等，得知陳玉珍今日到陸委會考察，上午也一同守在立法院和陸委會外聲援。

陳玉珍表示，目前只放開放六歲以下「小小明」回台，但其他中小學生的「小明」都在八月底開學，政府應該做出流程規範，什麼時間或滿足什麼條件下開放，不然大家一顆心一直懸著。

來自金門的她也向陳明通溫情喊話，表示雙方認識19年，陳明通對小三通開放有貢獻，她非常感佩，之前陳明通也說過「人的心是肉做的」，相信會體諒陸配和小明，而台灣防疫做的很好，開放不會有太大問題，「希望下次大家見面一起來喝金門高粱」。

國民黨立委李德維說，小明和陸生返台相關事務繁雜，包括入境申請和買機票，回台後還要隔離，也要對課程作安排，他建議陸委會應該只少先端出相關配套措施，若疫情有變化時，台灣隨時都可以根據疫情變化再來做調整，相信這麼做，小明家長和陸生都能理解並接受。

陳明通表示，關於小明、陸生以及團聚陸配入境事宜，政府積極研擬各種方案，採「分流分眾、井然有序原則處理」，例如已開放六歲以下小明回台，教育部也很努力為陸生找防疫旅館，政策方向都很確定。

他也透露，「其實好久以前總統也很關心這隔事，指示一定要讓這些人來的及回來上學，這政策是很明確的，一直在安排當中。」

(旺報 )