青春的共同記憶,2007年開始播出的《超級偶像》,不只是知名的電視歌唱選秀節目,也培養出當今線上許多歌手、演員,再加上當時節目強調沒有年齡、職業門檻的限制,也因此讓很多愛唱歌、想一圓歌手夢的人有了舞台可以盡情發揮,緊張刺激的競賽過程讓觀眾看得心臟碰碰跳,卻又沈浸在選手的歌聲之中,完全就是激情的享受啊!

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查,帶大家回顧一下當年的《超級偶像》造出了哪些歌手名人,也看看他們在比賽之後,又各自在演藝圈闖出什麼名堂。

第20名:馮玟璇

25歲的馮玟璇已是許多知名選秀比賽的得獎常客,不僅是《超偶8》的第七名,2018年她再度登上歌唱節目的比賽擂台,在《聲林之王》以霸氣的表演力道受到關注,經歷一番激戰獲得第七名的殊榮。

馮玟璇在賽後投入創作,鑽研填詞譜曲,今年發行首張創作單曲「撿到槍」,透過嘔心瀝血的作品讓歌迷看見她的才華。

第14名:謝博安

21歲的謝博安在《超級偶像7》校園海選時,以Bruno Mars的歌曲《Just the way you are》順利進入比賽,當年才13歲的他最後奪得冠軍。其實他在訪問中提到,奪冠後有些不適應成名的日子,選擇沈潛多年,低調地在音樂路上耕耘。

直到2018年底與貝斯手寶仔、鼓手天裔合組「鹿洐人」樂團,也終於在去年發行單曲,展現自己多年來醞釀的音樂能量,也挑戰演戲,讓大眾看見不一樣的自己。

第11名:羅平

一講到羅平,大家一定會立刻聯想到《女力報到》裡帥氣挺拔的宋志強,但其實羅平在成為演員前,可是個不折不扣的實力唱將。

參加過超級偶像第三季比賽,奪下第5名的他,既能駕馭多種曲風,還會唱多達五種語言的歌,超強電力迷倒許多粉絲。近年羅平不只戲劇工作順利,還結婚生女,完全就是個多才多藝的迷人帥爸啊!

第9名:吳汶芳

歌聲清新的吳汶芳,人們對她的印象是甜美大眼的外表,揹著一把大大的吉他,她是第四屆超級偶像的第6名,其實在第二屆的超偶舞台上,就曾經以團體「Babyface」與拍檔謝廣太一起露過臉獲得第五名的成績。

發行首張個人創作專輯後的首波主打歌《孤獨的總和》成為電視劇《愛的生存之道》、《何以笙簫默》插曲大獲好評,近年吳汶芳不只到中國參加第三季《最美和聲》的實戰洗禮,也因為超犀利趴的演出而大放異彩。

第8名:林吟蔚

林吟蔚是《超級偶像》第二季的冠軍,比賽過程中憑著甜美嗓音獲封「超甜歌姬」,穩健的台風更是擄獲不少人的心,出道至今十多年的她,和不少歌手合唱過,被認為是百搭的「最強女聲」,近年來也轉戰戲劇圈,出演多部舞台劇,也演出《戲說台灣》拓展觀眾,演技獲得不少稱讚。

第5名:謝宜君

外型漂亮、從小就愛唱歌的謝宜君,13歲小小年紀就開始參加歌唱比賽,18歲初次得到冠軍,一直保有歌唱夢,結婚後與丈夫陳隨意(台語歌手「總舖師歌王」)經營團膳便當公司。

當年參加《超級偶像5》時,謝宜君是參賽者中唯一的媽媽歌手,被封為「便當媽媽」,最後愛唱歌的她獲得第6名的好成績,出道成為台語歌手,今年發行專輯《醉情花》,臉書時常有一家人快樂相處的照片,許多粉絲都相當喜愛。

第4名:蔡昌憲

蔡昌憲參加《超級偶像3》時還是學生,擅長國台語歌曲的他是該屆的第8名,自此一腳踏進演藝圈,從主持外景節目開始嶄露頭角,接著參與電影的演出,許多部賣座電影都能看到他的身影,也讓他被封為「票房破億吉祥物」。

2018年時,蔡昌憲和穩定交往多年的空姐女友完成終身大事,現在完全是個十足的幸福人夫啊!

第3名:艾怡良

艾怡良在2010年正式參加第五屆超級偶像的比賽,過關斬將成為該屆總冠軍,唱功了得的她更多次在比賽中獲得MVP,還被封為「台灣版愛黛兒」,更是第28屆金曲獎最佳國語女歌手,能唱能譜又能寫詞的她,也在封后隔年獲得最佳作曲人獎。

第2名:艾成

今年和交往多年的女友王瞳修成正果的艾成,當年可是《超級偶像》第二季的總冠軍!多年來艾成除了玩樂團、唱歌之外,也有不少戲劇的演出,更是一名虔誠的基督徒,在教會活動中總是十分熱情。

第1名:張語噥

張語噥在《超級偶像9》比賽中,努力不懈地展現唱跳功力,連闖25關,最後拿下該屆冠軍,2017年加入Twinko,和徐凱希擔任雙主唱,近期則是在狼人殺節目中展現強大的遊戲邏輯技巧。

