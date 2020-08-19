勞動部基本工資審議委員會昨決議，明年基本工資由現行月薪2萬3800元調漲至2萬4000元，時薪則由現行158元調至160元。一銀工會理事長宋介馨今表示，調幅太少，真的很失望，原本預期基本工資至少調到2萬5000元，結果月薪僅調升200元，實在太少。民眾黨團總召賴香伶也說，這種調法非常難過，不應該是這樣的數字，蔡政府根本是為漲而漲，是對勞工不尊重的心態。

賴香伶今上午舉行「疫情當「事變」，加班無上限？」，邀請金融界工會代表出席，對於明年僅微幅調漲基本工資，宋介馨批評，政府實在是很沒誠意，蔡政府根本是為調而調，疫情爆發後工作就業機會就比較少，職場萎縮，況且，一般就業領基本薪資2萬4000元，要在台北市生活本來就很困難，原本預期明年基本薪資至少調2成、調升2萬5000元，結果月薪僅調升200元，實在太少。

賴香伶說，這樣調法令人非常難過，怎麼計算調幅都不應該是這個數字，而且基本工資審議委員會審議前，勞動部就曾大概提過這個數字，顯見審議會形同虛設，沒有經過專業討論，會議過程也不公開透明，外界不了解如何產生最終調薪結果的原因，應該要檢討用法制化來改變現況。

賴香伶提到，受到疫情影響，部分生活指數呈現上升，例如租屋指數上漲，代表租金並沒有因為疫情減少，對大多數青年勞工都是領取基本工資族而言，勞動並沒有把相關指數計算進去，以至於無法改善低薪問題。

賴香伶認為，勞動部決議明年基本薪資月薪調整200元、時薪增加2元，這樣做法非常不尊重勞工，如果是受到疫情影響，難道不能用其他方式處理嗎？如果沒有替代方案，不調整或許仍可理解，但是調整2元是在哈囉嗎？

賴香伶強調，基本工資審議委員會昨審議結果，顯示整體機制不完備，審議過程沒有實質反映真實情況，民眾黨團將在新會期提出修法，希望讓荒腔走板的審議會成為絕響。

(中時 )