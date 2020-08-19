美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，美國對華為執行更進一步的嚴厲禁售令，此恐為聯發科短線營運增添不確定因素。長線若真無法出貨華為，儘管有其他非華為陸系品牌銜接，但依舊有出貨缺口，故將聯發科目標價由800元調降到720元、維持加碼評等。

美系外資表示，儘管聯發科的5G確實醞釀讓其在2021年營運大放異彩，成長動能和市場份額增可能推動每股收益增長50%以上，惟關鍵的風險是聯發科和高通均為獲得出貨華為的許可證，預估在短期內，聯發科股價恐面臨橫盤整理，直到出現進一步明確非華為客戶的好消息，調降聯發科2021、2022年每股盈利11%以及9%，並將將目標價由800元調降到720元、維持加碼評等。

美系外資表示，現階段先不考慮聯發科第三季度末將向華為出貨的部分，預計大陸手機OEM廠商將有向上空間包括OPPO、vivo和小米，將彌補大部分損失，先前最初預期聯發科在2021年將擁有約70％的華為市占，但聯發科在OPPO、vivo和小米中的市占率可能只有約50%，此缺口的數量約落在4600~6300萬套晶片，故現在將聯發科2021年、2022年5G SoC出貨量調整為1.48~2.47億套。

美系外資進一步說，華為一直以來在建立聯發科5G晶片組的庫存，近來恐因美國新禁令而停止，此舉恐使得聯發科第四季營收出現季下滑風險。

美系外資表示，除智慧型手機外，聯發科下半年到明年的非智能手機產品增長仍然強勁，Google AI、遊戲機將帶動ASIC產品線穩定成長，還有PMIC(電源供應管理IC)以及WiFi 6等。

(時報資訊)