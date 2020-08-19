經濟部公布第2季製造業產值，受到疫情衝擊，呈現連續6季的負成長，惟電腦電子產品、光學製品業因疫情推升遠端服務，出現連續9季正成長。

第2季製造業產值2兆9442億元，為105年第2季以來最低，較去年同期減少11.39%，連續6季負成長，主因受新冠疫情衝擊，國際需求下滑，加上國際原物料價格較上年同期大幅滑落，致傳統產業表現明顯疲弱，惟國內半導體高階製程接單活絡，加上伺服器、網通產品業者持續擴增國內產線，抵銷部分減幅。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值年增10.9%，連續2季二位數正成長，其中積體電路業年增24.6%為主要貢獻來源，主因受惠於5G通訊、物聯網、雲端服務、高效能運算等應用擴展，加上遠距商機帶動相關設備之晶片及記憶體需求殷切。

而液晶面板及其組件業由於產品價格較上年同季仍低，致產量雖已回升，產值仍較上年同期下滑3.86%，惟減幅已明顯縮小(Q1為-16.52%)。電腦電子產品及光學製品業因肺炎疫情推升遠端服務，相關設備接單活絡，加上國內產能擴增，致產值年增7.64%，已連續9季正成長。

傳統產業方面，受肺炎疫情持續延燒，全球需求緊縮，加上國際原物料價格重挫，多數產業呈現二位數衰退，主要行業中以石油及煤製品業、紡織業及化學原材料業減幅最為顯著，分別年減54.68%、34.96%及33.74%，汽車及其零件業亦年減22.09%，主因歐美市場需求急凍，加上國產小轎車及小型貨車因缺料及調整產線而減產。

經濟部表示，展望第3季，隨著下半年消費性電子新品將陸續推出，加上5G通訊布建加速、高效能運算及物聯網相關應用快速成長，以及遠端服務設備需求延續，將帶動資訊電子產業生產持續暢旺，此外，隨國際油價、鋼價緩步上揚，傳統產業將可望漸次回穩，惟近期全球肺炎疫情再次升溫，加上美中貿易爭端未解，恐將影響製造業產銷表現，仍須密切關注並審慎因應。

(時報資訊)