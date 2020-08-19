在亞馬遜(Amazon.com)等科技類股的帶動下，美股續強，S&P 500及那斯達克指數雙雙刷下歷史新高，台股早盤由台積電(2330)上揚領軍，配合聯發科(2454)開高，以及散熱族群及PCB股續強，台股早盤開高曾回到12900點之上，維持在13000關前震盪整理之格局。

美國7月房屋營建活動增速創近4年最快，加上亞馬遜強勢，S&P 500及NASDAQ指數雙雙刷下歷史新高。周二美股則漲跌互見，道瓊工業指數跌66.84點，跌幅0.24%；那斯達克指數漲81.12點，漲幅0.73%，收在11210.84點；標準普爾500指數漲7.79點，漲幅0.23%，收在3389.78點。

美國對華為祭出新禁令，市場預期會影響聯發科出貨予華為，也使得聯發科昨日被打至跌停，聯發科周二盤中發出重訊，強調一切遵循法規，短期對營運並未造成影響。聯發科今早股價暫回穩。

金屬機殼廠可成(2474)決定將泰州廠出售給中國玻璃蓋板廠藍思科技，市場解讀可能將淡出手機事業，可成股價表現疲弱，開盤股價186元，大跌20元，盤中跌幅快速收斂。

今日包括電金雙主軸都持穩，台積電上揚支撐指數，加上聯發科未再重跌，以及電子強勢族群包括散熱族群的健策(3653)、雙鴻(3324)等續強，PCB相關的欣興(3037)、南電(8046)再攻一波，強勢股不示弱，台股人氣未退，指數仍高檔整理。

另外，防疫相關的國光生(4142)續強，上櫃指標股合一(4743)大漲，生技股也仍價量齊揚，支撐股市人氣不墜。上櫃指數表現更為有勁。

(時報資訊)